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Российские биатлонисты завоевали золотую и бронзовую медали на КМ

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РИА Новости

Российский биатлонист Антон Бабиков стал победителем в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Он пришел к финишу первым, не допустив во время гонки не одного промаха.

Вторым стал норвежец Тарьей Бё. Его отставание от Бабикова составило 9,7 секунды. Бронзу завоевал еще один представитель России — Карим Халили.

Другой россиянин Александр Логинов финишировал седьмым. Даниил Серохвостов и Максим Цветков пропустили индивидуальную гонку.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Для Бабикова это первая личная награда на этапах Кубка мира в этом сезоне. Лучшим результатом для него было шестое место в спринте на этапе в Оберхофе.

Напомним, что Бабиков вошел в состав сборной России на предстоящие Олимпийские игры в качестве запасного. В мужскую сборную вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов и Максим Цветков. Также в качестве запасных значится Александр Поварницын.

Зимняя Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля. Всего в биатлоне будет разыграно 11 комплектов медалей.

Ранее российский биатлонист Эдуард Латыпов сдал второй отрицательный тест на коронавирус и примет участие в седьмом этапе Кубка мира (Антхольц).

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