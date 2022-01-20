Калиниченко про Черчесова: он даже с самим с собой в зеркале может поссориться

Бывший игрок московского «Спартака» Максим Калиниченко в интервью на YouTube-канале Глеба Чернявского рассказал о том, как вел себя в команде бывший наставник красно-белых и сборной России Станислав Черчесов.

«Для Черчесова слово «я» было превалирующее везде. «Я так сказал», «Я так думаю» и «Я так сделаю». Мы шутили, что он даже смотря в зеркало может с самим собой поссориться. Типа: «Это я здесь, а не ты!» Но это, опять же, мы так смеялись внутри команды. Когда он играл, напихать ему в «Спартаке» вообще никто не мог. Это было самоубийство. Черчесов был такой взрослый дядька, старше всех. Можно сказать, он приезжал отдельно от команды», — сказал Калиниченко.

Черчесов возглавлял «Спартак» с 2007 по 2008 год. Также он пять лет был наставником сборной России, вместе с которой доходил до четвертьфинала домашнего чемпионата мира в 2018 году. Сейчас специалист возглавляет венгерский клуб «Ференцварош».

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов потерпел первое поражение на посту тренера «Ференцвароша». В чемпионате Венгрии его клуб после 16 матчей располагается на первом месте в турнирной таблице, опережая своего ближайшего преследователя на одно очко.