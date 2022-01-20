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Плющенко верит в успешное выступление Коляды на Олимпиаде в Пекине

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко оценил перспективы Михаила Коляды на предстоящих Олимпийских играх в Пекине.

По его словам, спортсмену по силам удачно выступить на главном старте четырехлетия.

«Коляда — сильный спортсмен. Он тренируется у моего великого тренера. Михаил не участвовал в чемпионате Европы, у них с Алексеем Николаевичем [Мишиным] было время. Они поработали, и он справится, я в него верю», — приводит слова Плющенко ТАСС.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее заслуженный тренер России по фигурному катанию Людмила Великова прокомментировала непопадание чемпионки мира-2015 Елизаветы Туктамышевой в основной состав сборной на Олимпиаду-2022.

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