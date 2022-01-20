Касаткина прошла в третий круг Australian Open

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии — Australian Open.

Встреча против польской спортсменки Магдой Линетт, которая продлилась 1 час 19 минут, завершилась победой россиянки в двух сетах – 6:2, 6:3.

В третьем круге Australian Open – 2022 Касаткина встретится с еще одной представительницей Польши Игой Свентек, занимающей в данный момент девятую строчку в рейтинге WTA.

Ранее Александр Зверев критически высказался о контроле ситуации с распространением коронавируса организаторами Australian Open – 2022.

Мой брат заразился коронавирусом, сразу как прилетел. Нас не тестируют, а если бы это делали, то, наверное, было бы больше положительных результатов, чем сейчас. Поэтому я мало бываю на улице. Я еще не был ни в одном ресторане. Я никуда не выходил. Я бываю только в гостиничном номере и на кортах, так я создал собственный «пузырь», просто потому что не хочу рисковать», — сказал Зверев.