«Манчестер Юнайтед» обыграл «Брентфорд» в матче АПЛ

«Манчестер Юнайтед» в матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) одержал победу над «Брентфордом» со счетом 3:1.

На 55-й минуте нападающий манкунианцев Энтони Эланга открыл счет. Через семь минут его партнер Мэйсон Гринвуд укрепил преимущество «Манчестера». На 77-й минуте нападающий Маркус Рэшфорд забил третий мяч клуба из Манчестера. Единственный мяч в составе «Брентфорда» на 85-й минуте забил Иван Тони.

Португальский форвард «Манчестера» Криштиану Роналду был заменен на 71-й минуте.

После 21 матча «Манчестер Юнайтед» располагается на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 35 очков. «Брентфорд» после 22 сыгранных встреч занимает 14-ю позицию, добыв 23 балла.

В следующем матче «Манчестер» сыграет на своем поле с «Вест Хэмом». Встреча состоится 22 января. «Брентфорд» в этот же день примет «Вулверхэмптон».

Ранее Криштиану Роналду прокомментировал получение особой награды от международной федерации футбола (ФИФА) на церемонии The Best FIFA Football Awards 2021.