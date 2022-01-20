Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Коучи не оправдали ожидания каждого третьего россиянина 03:00
Неизвестные обстреляли школьный автобус в США, есть погибшие 03:00
В Киеве приземлился очередной британский военно-транспортный самолет 02:56
Захарова назвала преступной халатностью вопросы журналистов Байдену 02:52
Исмаилов: 99,9 процентов российских бойцов сидят на химии 02:51
Роналду бросил куртку на землю после замены в матче с «Брентфордом» 02:45
На Украине женщина впала в кому после выходных в горнолыжном комплексе 02:44
Агентство Языджи отреагировало на скандал с представлением турка в ЦСКА 02:38
«Ференцварош» проиграл свой первый матч под руководством Черчесова 02:32
Байден пообещал, что в США не будет локдаунов 02:32
Бесплатная ставка 2000 р.

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Брентфорд» в матче АПЛ

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Pablo Morano/Reuters

«Манчестер Юнайтед» в матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) одержал победу над «Брентфордом» со счетом 3:1.

На 55-й минуте нападающий манкунианцев Энтони Эланга открыл счет. Через семь минут его партнер Мэйсон Гринвуд укрепил преимущество «Манчестера». На 77-й минуте нападающий Маркус Рэшфорд забил третий мяч клуба из Манчестера. Единственный мяч в составе «Брентфорда» на 85-й минуте забил Иван Тони.

Португальский форвард «Манчестера» Криштиану Роналду был заменен на 71-й минуте.

После 21 матча «Манчестер Юнайтед» располагается на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 35 очков. «Брентфорд» после 22 сыгранных встреч занимает 14-ю позицию, добыв 23 балла.

В следующем матче «Манчестер» сыграет на своем поле с «Вест Хэмом». Встреча состоится 22 января. «Брентфорд» в этот же день примет «Вулверхэмптон».

Ранее Криштиану Роналду прокомментировал получение особой награды от международной федерации футбола (ФИФА) на церемонии The Best FIFA Football Awards 2021.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Англии
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть