Стало известно, сколько хочет получать Шевченко в сборной Польши

Экс-наставник сборной Украины и «Дженоа» Андрей Шевченко хочет получать в национальной команде Польши около €3 млн в год. Об этом сообщает Sport.pl.

По информации источника, украинский специалист начнет переговоры с польской стороной только при условии согласия на такой контракт.

Также отмечается, что Шевченко не является главным претендентом на пост наставника польской команды.

15 января специалист был уволен с поста главного тренера итальянской команды.

После 21 тура «Дженоа» располагается на предпоследнем месте в чемпионате Италии. Последний раз команда побеждала 12 сентября 2021 года.

Шевченко возглавил итальянскую команду в начале ноября 2021 года. Под его руководством клуб потерпел шесть поражений и три раза сыграл вничью.

Предыдущим местом работы специалиста была сборная Украины. Он возглавлял команду в течение пяти лет.

Ранее немецкий специалист Александр Блессин стал главным тренером «Дженоа».