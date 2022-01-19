Немец Лессер опубликовал совместное фото с россиянином Латыповым из Италии

Биатлонист сборной Германии Эрик Лессер опубликовал совместное фото с россиянином Эдуардом Латыповым.

«Смотрите, кого я встретил сегодня. Свежий тест отрицательный. Всего наилучшего в гонках в Антхольце!» — написал Лессер в Instagram.

После призывов известного комментатора Дмитрия Губерниева в эфире трансляции мужского спринта на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия) российская аудитория начала активно подписываться на Instagram-аккаунт Лессера. Перед этим немец сообщил, что предоставил россиянину Эдуарду Латыпову, который заразился коронавирусом и вынужден был находиться на карантине в Обехоффе, личный инвентарь для проведения тренировок.

В итоге, за время эфира на Instagram Лессера подписалось более 10 тыс. человек, а под последним постом на странице немецкого спортсмена набралось почти 20 тыс. лайков и 10 тыс. комментариев, в которых российские болельщики благодарят немца за помощь Латыпову.

Ранее сообщалось, что Instagram биатлониста Лессера набрал 10 тысяч подписчиков после призывов Губерниева.