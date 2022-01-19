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Губерниев ответил Галицкому на слова, что лучшие российские футболисты должны играть дома

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев ответил на слова владельца «Краснодара» Сергея Галицкого, который ранее заявил, что лучшие отечественные футболисты должны выступать в России.

«Галицкий, как владелец клуба, прав, что лучшие должны играть в России. Но мне кажется, что те, кто хочет быть звездами европейского масштаба, должны стремиться туда, где настоящий футбол, где все звезды. Надо стремиться играть там. Если бы у нас играли Левандовски, Холанд и остальные, то никто бы не уезжал. А так — надо ехать туда, где лучше и круче», — сказал Губерниев «Чемпионату».

Комментатор рассказал, что пообщался с Галицким по телефону и оказалось, что миллиардер является большим поклонником биатлона. До этого сам владелец «Краснодара» отметил, что смотрит биатлон только из-за Губерниева и уважает его точку зрения, но, по его мнению, лучшие российские игроки должны играть дома.

Поводом для заочной дискуссии стало интервью форварда «Динамо» Константина Тюкавина, который заявил, что готов подписать пожизненный контракт с «Динамо». Губерниев раскритиковал молодого футболиста за эти слова.

Ранее Губерниев обвинил Тюкавина в нежелании покидать зону комфорта.

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Футбол. Чемпионат России
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