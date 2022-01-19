Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Американский сенатор Уикер призвал к агрессивным мерам против Путина 19.01.2022, 23:58
Прокуратура Берлина начала расследование против главы МИД ФРГ Бербок 19.01.2022, 23:57
Галицкий объяснил, почему назначил немца Фарке на пост главного тренера... 19.01.2022, 23:51
Завершилось расследование дела о крушении бомбардировщика в Мурманской... 19.01.2022, 23:45
Дети Блинкена предпочитают «Улицу Сезам» его выступлениям... 19.01.2022, 23:38
Норвежский журналист ответил на слова Губерниева о допинге Бьорген 19.01.2022, 23:34
Турция отправит в Афганистан 700 тонн гуманитарной помощи 19.01.2022, 23:25
Немец Лессер опубликовал совместное фото с россиянином Латыповым... 19.01.2022, 23:19
ВОЗ рекомендовала отменить ограничения на международные поездки 19.01.2022, 23:17
Пострадавшую в ДТП в Новой Москве беременную женщину доставили... 19.01.2022, 23:15
Бесплатная ставка 2000 р.

Семак объяснил ситуацию с будущим Дзюбы в «Зените»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА Новости

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу будущего нападающего Артема Дзюбы в питерском клубе. В конце 2021 года в СМИ появилась информация о том, что нападающий отказался продлевать контракт и намерен уйти из команды.

«На сегодняшний день у Артема действующий контракт, есть пункт, при котором он автоматически продлевается. И дело не в том, что он условно не наиграл определенное время, и поэтому его не хотят продлевать. Если клуб поймет, что игрок помогает и хочет остаться в «Зените», то почему не подписать новый контракт?

Дальше вопрос в самом Артеме – устраивает его тот факт, что место в составе ему никто не гарантирует? В любом случае на сегодняшний день у него действующий контракт, и мне он не говорил о желании уйти», — сказал Семак в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Во второй половине 2021 года Дзюба перестал попадать в основном состав «Зенита», выходя на поле в основном со скамейки запасных. Форвард неоднократно высказывал недовольство сложившейся ситуацией и даже поговаривал о возможном уходе из клуба. В конце декабря форвард отказался продлевать контракт с питерским клубом.

В текущем году Дзюба провел 27 матчей в рамках чемпионата России, в которых отличился 19 забитыми мячами и девятью результативными передачами. Дзюба является лидером по числу голов, показателю «гол + пас» и среднему числу результативных действий за матч Российской премьер-лиги (РПЛ) в 2021 году.

Нападающий «Зенита» является лучшим бомбардиром чемпионатов России. В его активе 147 голов, в этом сезоне он обогнал Олега Веретенникова, на счету которого 143 гола.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Зенита» Семак высказался об обиде Дзюбы.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть