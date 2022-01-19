Семак объяснил ситуацию с будущим Дзюбы в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу будущего нападающего Артема Дзюбы в питерском клубе. В конце 2021 года в СМИ появилась информация о том, что нападающий отказался продлевать контракт и намерен уйти из команды.

«На сегодняшний день у Артема действующий контракт, есть пункт, при котором он автоматически продлевается. И дело не в том, что он условно не наиграл определенное время, и поэтому его не хотят продлевать. Если клуб поймет, что игрок помогает и хочет остаться в «Зените», то почему не подписать новый контракт?

Дальше вопрос в самом Артеме – устраивает его тот факт, что место в составе ему никто не гарантирует? В любом случае на сегодняшний день у него действующий контракт, и мне он не говорил о желании уйти», — сказал Семак в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Во второй половине 2021 года Дзюба перестал попадать в основном состав «Зенита», выходя на поле в основном со скамейки запасных. Форвард неоднократно высказывал недовольство сложившейся ситуацией и даже поговаривал о возможном уходе из клуба. В конце декабря форвард отказался продлевать контракт с питерским клубом.

В текущем году Дзюба провел 27 матчей в рамках чемпионата России, в которых отличился 19 забитыми мячами и девятью результативными передачами. Дзюба является лидером по числу голов, показателю «гол + пас» и среднему числу результативных действий за матч Российской премьер-лиги (РПЛ) в 2021 году.

Нападающий «Зенита» является лучшим бомбардиром чемпионатов России. В его активе 147 голов, в этом сезоне он обогнал Олега Веретенникова, на счету которого 143 гола.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Зенита» Семак высказался об обиде Дзюбы.