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Тренер женской сборной России по биатлону ответил на критику в свой адрес

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал, как относится к критике в свой адрес. Недавно появилась информация о том, что Шашилов может быть уволен со своего поста. Одной из причин появления подобных слухов стало видео, на котором наставник запечатлен якобы в нетрезвом состоянии.

«К этому нельзя привыкнуть. Это надо прожить и забыть. Если нужен результат высокого класса, то нужна всесторонняя поддержка. А не так, что один стал героем, а другой – антигероем. Сегодня ты ошибся и тебя обматерили. Кто материт норвежку Экхофф? Лидер Кубка мира прошлого года сейчас блудит, но работает же. Никто ее не критикует. Человек готовится. Я не удивлюсь, если у нее будет медаль на Олимпиаде, потому что ее все поддерживают – от союза лыжников до болельщиков», — приводит слова Шашилова «РИА Новости Спорт».

Союз биатлонистов России (СБР) опроверг информацию об отставке специалиста.

14 января женская сборная России стала бронзовым призером эстафетной гонки на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. В составе национальной команды выступали Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Кристина Резцова. До этой гонки в активе сборной России числилась еще одна бронза в эстафете, плюс третье место Кристины Резцовой в индивидуальной гонке.

Ранее сообщалось, что биатлонистка сборной России заступилась за тренера Шашилова.

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