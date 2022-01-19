Зверев раскритиковал организаторов Australian Open за отсутствие тестирования на COVID

Третья ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев критически высказался о контроле ситуации с распространением коронавируса организаторами Australian Open – 2022.

«Нам разрешают выходить на улицу, чтобы поесть, разрешают делать все, что мы захотим. Поэтому, думаю, естественно, что ковидом заражаются все больше людей. Мой брат заразился коронавирусом, сразу как прилетел. Нас не тестируют, а если бы это делали, то, наверное, было бы больше положительных результатов, чем сейчас. Поэтому я мало бываю на улице. Я еще не был ни в одном ресторане. Я никуда не выходил. Я бываю только в гостиничном номере и на кортах, так я создал собственный «пузырь», просто потому что не хочу рисковать», — сказал Зверев.

Зверев не стал комментировать ситуацию с выдворением из Австралии первой ракетки мира Новака Джоковича, который отказался делать прививку от коронавируса.

При въезде в Австралию в ночь на 6 января для участия в Australian Open 34-летний серб столкнулся с визовыми проблемами из-за медотвода от вакцинации. Его виза была аннулирована. Юристы теннисиста подали апелляцию, которая была удовлетворена, однако через несколько дней министр иммиграции Австралии Алекс Хоук повторно аннулировал визу первой ракетки мира. На этот раз обращение в суд кончилось решением не в пользу Джоковича, который 16-го числа был вынужден покинуть страну.

Позднее стало известно, что Джоковичу могут запретить участвовать в Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос»). Министр Франции по спорту Роксана Марасиняню рассказала, что в стране планируют требовать у спортсменов сертификат о вакцинации, который они будут обязаны предъявить.

Ранее сообщалось, что федерация тенниса Австралии оплатит $500 тыс. судебных издержек Джоковича.