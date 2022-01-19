Федерация тенниса Австралии оплатит $500 тыс. судебных издержек Джоковича

Федерация тенниса Австралии (Tennis Australia) оплатит судебные издержки первой ракетки мира серба Новака Джоковича. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По данным издания, точная сумма выплат Tennis Australia Джоковичу может составить около $500 тыс.

Ранее в своем пресс-релизе Федерация отметила, что уважает решение министра иммиграции и Федерального суда выдворить 34-летнего серба из страны.

При въезде в Австралию в ночь на 6 января для участия в Australian Open 34-летний серб столкнулся с визовыми проблемами из-за медотвода от вакцинации. Его виза была аннулирована. Юристы теннисиста подали апелляцию, которая была удовлетворена, однако через несколько дней министр иммиграции Австралии Алекс Хоук повторно аннулировал визу первой ракетки мира. На этот раз обращение в суд кончилось решением не в пользу Джоковича, который 16-го числа был вынужден покинуть страну.

Ранее теннисист Медведев прокомментировал депортацию Джоковича.