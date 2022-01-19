Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Джокович приобрел фирму, которая стремится создать лекарство от коронавируса 20:54
В офисе президента Украины оценили приглашение Путина и Зеленского в Турцию 20:49
Шнуров выпустил песню «Покаянная» в ответ на критику предыдущего клипа 20:48
Названы объекты недвижимости Трампа, из-за которых его обвиняют в мошенничестве 20:44
Делегация России надеется на прорыв в переговорах по гарантиям безопасности 20:40
Amazon показал тизер сериала по «Властелину колец» 20:39
Милонов о презентации Языджы: взяли русских девчонок и назвали их проститутками 20:38
Врач-терапевт напомнил о важности начинать лечение «омикрона» с первых же дней... 20:33
Чешская певица Хана Хорка специально заразилась коронавирусом и умерла 20:32
Губерниев: в нашем мире есть красивые умные женщины, а есть Виктория Боня! 20:23
Бесплатная ставка 2000 р.

«Недостаточно связей»: чемпионов мира не выпускали из России на соревнования из-за долгов по ЖКХ

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Личный архив Каташинских

Чемпионы мира, Европы и России по спортивным танцам, популярные участники «Танцев на ТНТ» и «Dance Революция» на Первом канале Марина и Артемий Каташинские не были допущены на рейс в Лондон из-за проблем с оплатой коммунальных услуг. Спортсмены направлялись на Открытый чемпионат Великобритании по спортивно-бальным танцам. Позже стало известно, что информация о задолженности оказалась ошибочной.

«После прохождения паспортного контроля и сдачи багажа пограничники остановили спортсменов и не хотели выпускать из страны. Сотрудники аэропорта обнаружили неоплаченный долг, — рассказала «Газете.Ru» PR-агент Каташинских. — Пограничники намекнули мастерам спорта на то, что у них недостаточно связей, чтобы решить возникшую проблему. Для урегулирования этого вопроса Каташинским пришлось обратиться в Измайловский суд, который выявил ошибку в работе жилищно-коммунальной службы.

Эта ситуация чуть не лишила российских спортсменов возможности представить нашу страну на мировом уровне. Им пришлось лететь через Польшу. Вылет должен был состояться в 05.00 утра, а случился только в 15.00. График полностью сбился: пришлось репетировать программу ночью, жертвовать сном перед соревнованиями. В итоге Марина и Артемий провели без сна 35 часов».

В данный момент спортсмены уже находятся в Великобритании, где стартовал открытый чемпионат.

Ранее Дмитрий Губерниев опубликовал фото, на котором он позирует с голым торсом на фоне гор.

Все новости на тему:
Хроника
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть