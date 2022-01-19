«Недостаточно связей»: чемпионов мира не выпускали из России на соревнования из-за долгов по ЖКХ

Чемпионы мира, Европы и России по спортивным танцам, популярные участники «Танцев на ТНТ» и «Dance Революция» на Первом канале Марина и Артемий Каташинские не были допущены на рейс в Лондон из-за проблем с оплатой коммунальных услуг. Спортсмены направлялись на Открытый чемпионат Великобритании по спортивно-бальным танцам. Позже стало известно, что информация о задолженности оказалась ошибочной.

«После прохождения паспортного контроля и сдачи багажа пограничники остановили спортсменов и не хотели выпускать из страны. Сотрудники аэропорта обнаружили неоплаченный долг, — рассказала «Газете.Ru» PR-агент Каташинских. — Пограничники намекнули мастерам спорта на то, что у них недостаточно связей, чтобы решить возникшую проблему. Для урегулирования этого вопроса Каташинским пришлось обратиться в Измайловский суд, который выявил ошибку в работе жилищно-коммунальной службы.

Эта ситуация чуть не лишила российских спортсменов возможности представить нашу страну на мировом уровне. Им пришлось лететь через Польшу. Вылет должен был состояться в 05.00 утра, а случился только в 15.00. График полностью сбился: пришлось репетировать программу ночью, жертвовать сном перед соревнованиями. В итоге Марина и Артемий провели без сна 35 часов».

В данный момент спортсмены уже находятся в Великобритании, где стартовал открытый чемпионат.

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