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Президент Федерации тенниса России Тарпищев объяснил, почему назвал сестер Уильямс братьями

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Reuters

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев объяснил, зачем назвал Серену и Винус Уильямс братьями. Это случилось в эфире шоу «Вечерний Ургант» в 2014 году. После этого чиновника WТА оштрафовали на $25 тыс., а также на год отстранили его от любой работы, связанной с организацией.

«Ну я подчеркивал силу их, а что? Причем самое интересное — я не думаю, что я первый, кто их так назвал, потому что так бытовало. Было ли стыдно? Я просто сделал лингвистическую экспертизу своего текста здесь и направил им — там ничего нет вообще. Поэтому я не чувствовал себя ни в чем виноватым. Я говорю: ну если они так воспринимают, я, конечно, могу извиниться, но по тексту это не так», — сказал Тарпищев в интервью RTVI.

Вскоре после инцидента Тарпищев заявил, что не испытывает негативных эмоций к американским спортсменкам, обвинивших его в расизме, и вновь мог бы повторить шутку, высказанную в их адрес.

Сестры Уильямс назвали высказывание Тарпищева сексистским и расистским. Многие теннисистки поддержали сестер, в том числе Мария Шарапова, а капитану сборной не разрешили даже вручить главный приз на Кубке Кремля.

Ранее Тарпищев заявил, что повторил бы шутку про сестер Уильямс.

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