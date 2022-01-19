Губерниев опубликовал фото, на котором он позирует с голым торсом на фоне гор

Известный комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал фото с голым торсом в горах.

«Во всем нужны — сноровка, закалка и тренировка. В эфире рубрика — стройный горный кипарис», — написал Губерниев в Instagram.

В своем Telegram-канале Губерниев подписал фотографию по-другому.

«Секс-машина на склоне», — написал комментатор.

Ранее Губерниев возмутился новости о том, что немецкий биатлонист Йоханнес Кюн, сдавший положительный тест на коронавирус 11 января, тренируется в итальянском Антхольце, в то время как россиянину Эдуарду Латыпову, несмотря на наличие нескольких отрицательных тестов, продлили карантин еще на восемь дней.

Ранее известный российский комментатор Дмитрий Губерниев возмутился из-за того, что Латыпову продлили карантин, а немцу Кюну разрешили переезды.