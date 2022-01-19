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Руководитель медиа-службы СБР опроверг информацию о продлении карантина для Латыпова

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Руководитель медиа-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов прокомментировал ситуацию с карантином и вакцинацией одного из лидеров национальной команды Эдуарда Латыпова. Ранее сообщалось, что спортсмену продлили карантин на восемь дней.

«Сегодня, 19 января Эдуард Латыпов сдал второй ПЦР-тест. В случае его отрицательного результата, который мы ждем вечером, он сможет принять участие по крайней мере в одной из гонок в Антхольце. Соответствующее решение будет принимать тренерский штаб команды. Латыпов уже сегодня вечером должен приехать в расположение сборной на машине, ни о каком продлении изоляции в случае отрицательного результата теста речи быть не может», — сказал Аверьянов «Чемпионату».

Латыпов заразился коронавирусом 6 января, перед стартом пятого этапа Кубка мира в немецком Оберхофе. После заражения 27-летнего спортсмена изолировали от национальной команды и на карантине он провел почти две недели. Заболевание россиянина протекало в бессимптомной форме и за последние дни биатлонист сдал несколько отрицательных тестов.

В этом сезоне на счету Латыпова уже две серебряных и две бронзовых медали на этапах Кубка мира по биатлону.

Он вошел в состав сборной России на предстоящую Олимпиаду. Помимо него также выступят Александр Логинов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Максим Цветков и Антон Бабиков (запасной).

Ранее комментатор Губерниев возмутился, что Латыпову продлили карантин, а немцу Кюну разрешили переезды.

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