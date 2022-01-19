Резцова назвала ситуацию с продлением карантина для Латыпова идиотизмом

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова прокомментировала новость о том, что российскому биатлонисту Эдуарду Латыпову продлили карантин еще на восемь дней, несмотря на наличие нескольких отрицательных тестов.

«Идиотизм какой-то. Уже нет сил расстраиваться из-за предвзятого отношения к нашим спортсменам. Это огромный удар по Латыпову, по его олимпийским амбициям. Такая длительная пауза не может пройти бесследно. А что, если они вообще его не пустят? Это самая настоящая трагедия», — сказала Резцова Sport24.

Напомним, что российский биатлонист заразился коронавирусом 6 января, перед стартом пятого этапа Кубка мира в немецком Оберхофе. После заражения 27-летнего спортсмена изолировали от национальной команды и на карантине он провел почти две недели. Заболевание Латыпова протекало в бессимптомной фазе, за последние дни биатлонист сдал несколько отрицательных тестов.

В этом сезоне на счету Латыпова уже две серебряных и две бронзовых медали на этапах Кубка мира по биатлону.

Он вошел в состав сборной России на предстоящую Олимпиаду. Помимо него также выступят Александр Логинов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Максим Цветков и Антон Бабиков (запасной).

Ранее сообщалось, что российскому биатлонисту Латыпову продлили карантин перед поездкой на ОИ.