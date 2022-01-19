Тарпищев объяснил, в чем Хачанову необходимо искать шансы в матче с Надалем

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что Карену Хачанову будет сложно пройти Надаля в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

«Конечно, Карену будет сложно пройти Надаля в следующем круге. Надаль моторнее и цепче. Успех Хачанова всецелом зависит от его продуктивности в атаке. Но прежде всего, надо уверенно подавать. Если будет стабильно подавать — шансы у Карена будут», — передает слова Тарпищева Sport24.

Сегодня в матче второго круга Australian Open Хачанов оказался сильнее французского теннисиста Бенжамена Бонзи в трех партиях 6:4, 6:0, 7:5. Продолжительность встречи составила 2 часа и 4 минуты.

Еще один российский теннисист Аслан Карацев также вышел в следующую стадию турнира. Сегодня он обыграл американца Маккензи Макдональда 3:6, 6:2, 6:2, 6:3.

Australian Open стартовал 17 января и завершится 30 января. Действующим чемпионом турнира является первая ракетка мира Новак Джокович. В прошлом году в финале он оказался сильнее Даниила Медведева. Сербский теннисист не примет участие в турнире из-за аннулирования его австралийской визы.

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