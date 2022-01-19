В Госдуме считают, что Россия имеет хорошие шансы на проведение Евро-2032

Депутат Госдумы Светлана Журова считает, что России обязательно необходимо подать заявку на проведение чемпионата Европы по футболу в 2032 году.

«Заявку надо подавать обязательно и приложить максимум усилий для того, чтобы ее одобрили. Думаю, у России хорошие шансы на проведение Евро-2032. Опыт у нас огромный, инфраструктура на уровне. Такие крупные соревнования меняют отношение иностранцев к России, когда она сюда приезжают. Это важное событие для страны», — передает слова Журовой Sport24.

Россия проводила чемпионат мира в 2018 году. Он прошел в 11 российских городах. Этот чемпионат стал первым, где была использована система ВАР. Позже Совет международной федерации футбола (ФИФА) признал этот турнир лучшим в истории.

В 2020 году Санкт-Петербург принимал часть матчей чемпионата Европы. В этом городе прошли матчи не только сборной России, а также игры с участием Польши, Словакии, Швеции, Испании и Швейцарии.

Ближайший чемпионат Европы пройдет в 2024 году. Европейское первенство на этот раз примет Германия.

Ранее сообщалось, что в УЕФА отреагировали на новость о желании России провести ЕВРО-2032.