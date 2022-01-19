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Президент UFC не включил Хабиба в список лучших бойцов

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John Locher/AP

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт огласил свой рейтинг лучших бойцов за всю историю организации. Об этом сообщает BJPenn.

В тройку лучших по версии Уайта вошли Андерсон Сильва, Жорж Сен-Пьер и Джон Джонс. Также он отметил, что Камару Усман уже близок к тому, чтобы оказаться в этом списке.

У Сильвы было 10 защит титула в среднем весе. Бразилец на протяжении семи лет был чемпионом UFC.

Сен-Пьер – двукратный чемпион UFC в полусреднем весе. Также он становился чемпионом в среднем весе. Позже канадец был внесен в зал славы UFC.

Джон Джонс был чемпионом UFC в полутяжелом весе. За четыре года ему удалось восемь раз защитить свой титул. За свою карьеру он потерпел лишь одно поражение.

Российский боец Хабиб Нурмагомедов не попал в список Уайта. Россиянин провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. Последний бой он провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца.

Ранее бывший чемпион UFC Генри Сехудо подверг критике президента организации Дана Уайта.

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