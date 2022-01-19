Вайцеховская: не факт, что наших фигуристок будут лояльно судить в Пекине

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а теперь спортивная журналистка Елена Вайцеховская поделилась мнением о предстоящей Олимпиаде в Пекине.

«Недавний женский турнир чемпионата Европы показал, что россиянки не оставляют соперницам шансов даже не в самом лучшем своем состоянии. Но в Пекине все может пойти по несколько иному сценарию – объясню почему. В случае выигрыша командного турнира арбитры могут начать гораздо строже относиться к их недочетам, чтобы не допустить тотального доминирования россиянок.

В Таллине Валиеву судили максимально лояльно, как и Щербакову с Трусовой. Но никакой гарантии, что так же будут судить в Пекине, у российской стороны нет», — написала Вайцеховская в своей статье на RT.

15 января российские фигуристки завоевали весь пьедестал на чемпионате Европы в Таллине. Камила Валиева стала победительницей по результатам двух программ. Серебряная медаль в активе Анны Щербаковой, которая после короткой программы была лишь четвертой. Тройку призеров замкнула Александра Трусова.

Во время произвольной программы Валиева упала с тройного акселя и ошиблась при исполнении второго каскада с четверным тулупом, а Трусова упала с тулупа и лутца в четыре оборота, но это не помешало им добраться до медалей.

Следующим международным турниром для спортсменов станет Олимпиада в Пекине, которая пройдет с 4 по 20 февраля.

Ранее сообщалось, что тренер Этери Тутберидзе подвела итоги чемпионата Европы по фигурному катанию.