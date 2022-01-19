Украинский боксер Усик: я потерял много денег из-за своей позиции

Украинский боксер Александр Усик рассказал, что у него нет рекламных контрактов на родине из-за своей гражданской позиции.

«У меня нет рекламных контрактов на Украине. С хейтом и этим разделением, много многомиллионных контрактов ушло. Достаточно много денег я потерял за свою позицию, но не жалею об этом», — сказал Усик на YouTube-канале Маши Ефросининой.

Напомним, ранее Александр Усик одержал победу над Энтони Джошуа в 12-раундовом поединке, который состоялся в ночь на 26 сентября на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм» в Лондоне.

Усик выиграл единогласным решением судей — 117-112, 116-112, 115-113, став обладателем титула объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе.

Украинский боксер остается непобежденным. На профессиональном ринге он провел 19 боев и выиграл каждый из них, при этом 13 раз он отправлял соперника в нокаут.

Ранее российский боксер среднего веса Матвей Коробов рассказал, как он одолел украинца Александра Усика на чемпионате Европы 2006 года.