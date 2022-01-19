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«Виннипег» стал первым клубом в истории, которому Овечкин забросил 50 шайб

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Reuters

«Виннипег Джетс» стал первым клубом в истории, которому российский форвард клуба «Вашингтон Кэпиталз» забросил 50 шайб.

Овечкин отличился в первом периоде, а его точный бросок помог одолеть «Джетс» со счетом 4:3 ОТ.

По системе гол + пас Овечкин является безоговорочно лучшим игроком своей команды. Также россиянин продолжает погоню за Уэйном Гретцки, он занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги, забросив 757 шайб в карьере.

На третьем месте располагается чешский хоккеист Яромир Ягр, на его счету 766 голов. Уэйну Гретцки, который является лидером по данному показателю, за свою карьеру удалось забросить 894 шайбы.

Ранее нападающий «Виннипег Джетс» Коул Перфетти, говоря о предстоящей встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз», рассказал, каково играть против капитана столичной команды Александра Овечкина.

«Это, конечно, безумие. В его дебютном сезоне мне было 3-4 года. Забавно, что я следил за ним всю жизнь, а теперь буду против него играть. В детстве я был просто помешан на хоккее, был хоккейным ботаником, постоянно смотрел за Овечкиным, Кросби — всеми, кто примерно в то время появился в лиге», — заявил Перфетти.

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Хоккей. НХЛ
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