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Чайковская отреагировала на предложение не включать Коляду в состав сборной на командный турнир ОИ

Чайковская о предложении не брать Коляду на командный турнир ОИ: не комментирую глупости

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Денис Гладков/«Газета.Ru»

Председатель тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Елена Чайковская отреагировала на предложение не включать Михаила Коляду на командный турнир Олимпиады, передает РИА «Новости».

«Не стану комментировать высказывания некоторых знатоков о том, что Коляду не стоит включать в состав олимпийской команды. Глупости не комментирую», — сказала Чайковская.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала блогера Мэддисона придурком из-за критики фигурного катания.

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