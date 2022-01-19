Овечкин сократил отставание от Ягра до девяти заброшенных шайб в НХЛ

Форвард клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от Яромира Ягра до девяти заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Россиянин отметился точным броском в матче против «Виннипег Джетс». После первого периода «Вашингтон» уступает со счетом 1:2.

По системе гол + пас Овечкин является безоговорочно лучшим игроком своей команды. Также россиянин продолжает погоню за Уэйном Гретцки, он занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги, забросив 757 шайб в карьере.

На третьем месте располагается чешский хоккеист Яромир Ягр, на его счету 766 голов. Уэйну Гретцки, который является лидером по данному показателю, за свою карьеру удалось забросить 894 шайбы.

Ранее нападающий «Виннипег Джетс» Коул Перфетти, говоря о предстоящей встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз», рассказал, каково играть против капитана столичной команды Александра Овечкина.