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Футбольный арбитр не смог сдержать слез после грубой ошибки во время матча

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РИА Новости

Футбольный арбитр Марко Серра не смог сдержать слез в раздевалке после грубой ошибки во время матча Кубка Италии между «Миланом» и «Специей», передает Milan News.

Серра не засчитал гол хавбека «Милана» Жуниора Мессиаса, назначив штрафной перед ударом полузащитника. Он зафиксировал нарушение правил в пользу миланцев, несмотря на то, что у них оставался мяч.

Интересно, что судья извинился перед игроками «Милана». Они пришли в раздевалку арбитра, чтобы утешить его.

«Специя» вышла в 1/4 финала Кубка Италии, а «Милан» вылетел из турнира.

Ранее бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи, комментируя поражение красно-белых в матче 18-го тура Российской премьер-лиги от «Сочи» (0:3), выразил мнение, что первый пенальти в ворота московской команды был назначен ошибочно.

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Футбол. Чемпионат Италии
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