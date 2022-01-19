Анфиса Резцова: не верю, что Кристина выиграет золото на Олимпиаде

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова оценила шансы своей дочери Кристины выиграть золотую медаль на Олимпиаде в Пекине, передают «Известия».

«Я не верю в то, что Кристина сможет взять золото в Пекине. За бронзу поборемся, а вот выше пока сложно. Главное — хорошо все отстрелять, не дрогнуть. С остальным у нас порядок», — сказала Резцова-старшая.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

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