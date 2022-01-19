Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Госдуме отреагировали на идею проведения Евро-2032 в России 02:34
В Раде объяснили, почему ВВС Британии летели в обход Германии 02:26
Мостовой объяснил, почему Миранчуку не надо переходить в «Дженоа» 02:18
Умер старейший в мире мужчина 02:11
Глава ВОЗ Гебрейесус допустил появление новых штаммов COVID-19 02:03
Одна из крупнейших фармкомпаний выплатит еще $65 млн из-за опиоидного скандала... 01:58
В Британии заявили, что СП — 2 нельзя запускать из-за... 01:52
Семин оценил перспективы Миранчука в «Аталанте» 01:44
В Германии создали нейросеть для предсказания смерти от COVID-19 01:43
Помощник Байдена оценил вероятность переговоров с РФ по вопросам безопасности 01:39
Бесплатная ставка 2000 р.

Анфиса Резцова: не верю, что Кристина выиграет золото на Олимпиаде

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА Новости

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова оценила шансы своей дочери Кристины выиграть золотую медаль на Олимпиаде в Пекине, передают «Известия».

«Я не верю в то, что Кристина сможет взять золото в Пекине. За бронзу поборемся, а вот выше пока сложно. Главное — хорошо все отстрелять, не дрогнуть. С остальным у нас порядок», — сказала Резцова-старшая.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев оценил состав сборной России по биатлону на Олимпийские игры — 2022 в Пекине.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть