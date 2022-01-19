Канадский журналист назвал Овечкина чудом природы

Канадский журналист Майк Макинтайр поделился мнением об игре форварда клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, передает Winnipeg Free Press.

«Прошлой осенью ему исполнилось 36 лет, но он не проявляет абсолютно никаких признаков замедления. Он просто становится более сильным. Это делает его чудом природы», — заявил Макинтайр.

В матче против «Ванкувер Кэнакс» Овечкин забросил свою 26-ю шайбу в сезоне. Однако она не помогла его команде удержать победу в этой встрече. Игра завершилась победой «Ванкувера» со счетом 4:2. Другой российский игрок «Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметился двумя результативными передачами.

По системе гол + пас Овечкин является безоговорочно лучшим игроком своей команды. Также россиянин продолжает погоню за Уэйном Гретцки, он занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги, забросив 756 шайб в карьере.

На третьем месте располагается чешский хоккеист Яромир Ягр, на его счету 766 голов. Уэйну Гретцки за свою карьеру удалось забросить 894 шайбы.

Ранее бывший нападающий «Оттавы Сенаторз» и «Коламбус Блю Джекетс» Никита Филатов поделился мнением об игре российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в текущем сезоне.