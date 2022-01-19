Агент футболиста «Динамо» Тюкавина отреагировал на фото игрока в футболке «Спартака»

Алексей Сафонов, агент футболиста московского «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал публикацию детского фото игрока в футболке столичного «Спартака», передает «Чемпионат.com».

«Эту футболку Чельстрема подарили семье, парень просто ее надел. Раздули непонятно что. Мне отец Тюкавина сказал, что его забирали из роддома и Костя был в красном чепчике. Давайте за это еще осудим и вспомним», — сказал Сафонов.

Стоит отметить, что фотография появилась в паблике «Подслушано в «Динамо» в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что после первой части сезона подопечные Сандро Шварца располагаются на второй строчке в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на два очка.

Ранее Константин Тюкавин поделился мыслями о легендарном российском хоккеисте Александре Овечкине, который выступает за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз».

Футболист признался, что Овечкин для него стал кумиром в хоккее на 100 процентов.