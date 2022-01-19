Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Турции загорелось шоссе после взрыва на нефтепроводе 01:06
В ВОЗ заявили о резком росте заболеваемости COVID-19 в мире 00:59
Исследование показало, чего женщины и мужчины ищут на сайтах знакомств 00:54
Канадский журналист назвал Овечкина чудом природы 00:49
На Украине три стеклозавода остановили производство из-за цен на газ 00:42
Иммунолог назвал группы людей, больше всего подверженных риску от «омикрона» 00:40
В Болгарии восхитились желанием Путина построить железную дорогу на Крайнем... 00:39
Москвичку осудили за трату денег из найденного кошелька 00:22
В США утверждают, что Россия якобы может напасть на Украину с территории... 00:20
Суд направил на принудительное лечение убийцу трех сослуживцев в Воронеже 00:16
Бесплатная ставка 2000 р.

Агент футболиста «Динамо» Тюкавина отреагировал на фото игрока в футболке «Спартака»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА Новости

Алексей Сафонов, агент футболиста московского «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал публикацию детского фото игрока в футболке столичного «Спартака», передает «Чемпионат.com».

«Эту футболку Чельстрема подарили семье, парень просто ее надел. Раздули непонятно что. Мне отец Тюкавина сказал, что его забирали из роддома и Костя был в красном чепчике. Давайте за это еще осудим и вспомним», — сказал Сафонов.

Стоит отметить, что фотография появилась в паблике «Подслушано в «Динамо» в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что после первой части сезона подопечные Сандро Шварца располагаются на второй строчке в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на два очка.

Ранее Константин Тюкавин поделился мыслями о легендарном российском хоккеисте Александре Овечкине, который выступает за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз».

Футболист признался, что Овечкин для него стал кумиром в хоккее на 100 процентов.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть