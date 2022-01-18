Перфетти: играть против Овечкина — это, конечно, безумие

Нападающий «Виннипег Джетс» Коул Перфетти, говоря о предстоящей встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз», рассказал, каково играть против капитана столичной команды Александра Овечкина. Его слова передает «Виннипег» на своей странице в Twitter.

«Каково будет сыграть против Овечкина? Это, конечно, безумие. В его дебютном сезоне мне было 3-4 года. Забавно, что я следил за ним всю жизнь, а теперь буду против него играть. В детстве я был просто помешан на хоккее, был хоккейным ботаником, постоянно смотрел за Овечкиным, Кросби — всеми, кто примерно в то время появился в лиге. Будет очень круто быть с ним на одном льду, сыграть против него сегодня», — сказал Перфетти.

В матче против «Ванкувер Кэнакс» Овечкин забросил свою 26-ю шайбу в сезоне. Однако она не помогла его команде удержать победу в этой встрече. Игра завершилась победой «Ванкувера» со счетом 4:2. Другой российский игрок «Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметился двумя результативными передачами.

По системе гол + пас Овечкин является безоговорочно лучшим игроком своей команды. Также россиянин продолжает погоню за Уэйном Гретцки, он занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги, забросив 756 шайб в карьере.

На третьем месте располагается чешский хоккеист Яромир Ягр, на его счету 766 голов. Уэйну Гретцки за свою карьеру удалось забросить 894 шайбы.

Ранее нападающий футбольного «Динамо» Константин Тюкавин поделился мыслями об Овечкине, который выступает за клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».