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Губерниев о Бьорген: когда мы наблюдали ее бицуху, казалось, что она готовится к Мисс Олимпия

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев иронично высказался о словах восьмикратной олимпийской чемпионки по лыжным гонкам норвежки Марит Бьорген, которая рассказала о положительном допинг-тесте в 2017 году. Слова Губерниева передает «Чемпионат».

«Бьорген выписывала себе индульгенцию не для России, а для всего остального мира. Скорее всего дальше вскроются еще факты. Она, конечно, молодец, что все рассказала, но все все понимают. Я считаю Бьорген симпатичной девушкой. Но, когда мы наблюдали ее бицуху, во время лыжных соревнований, то казалось, что она готовится к Мисс Олимпия», — сказал Губерниев.

Бьорген является рекордсменкой по количеству наград в истории зимних Олимпийских игр (восемь золотых, четыре серебряные и три бронзовые медали). Также ей принадлежит рекорд по победам на чемпионатах мира (18). Также в ее активе четыре победы в общем зачете Кубка мира (2005, 2006, 2012, 2015) и 107 побед в личных гонках на этапах турнира. Норвежка завершила спортивную карьеру в апреле 2018 года.

Ранее Губерниев высказался о желании нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина подписать пожизненный контракт с клубом.

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