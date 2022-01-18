Монсон рассказал, как собирается нокаутировать Емельяненко

Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон в интервью на Youtube-канале HardNews рассказал о своих планах на предстоящий бой против россиянина Александра Емельяненко.

«Это просто бой в клетке, но за ее пределами мы друзья. План на бой? Нокаут, я не хочу оставлять решение судьям. Если бы это был бой по ММА, где я провел всю жизнь, то я бы пытался его перевести, потому что он хорош в стойке, в боксе. Так что для меня это будет сложный бой и большой вызов», — сказал Монсон.

Александр Емельяненко в профессиональной карьере провел 37 поединков и выступал в рамках таких промоушенов, как PRIDE, M-1 Global, RCC, ACA. В мае 2015 года был осужден за изнасилование, похищение паспорта и склонение к употреблению наркотиков на 4,5 года.

Affliction Entertainment — американская организация, основанная производителем одежды Affliction и проводившая бои по смешанным единоборствам (ММА) в период с июля 2008 по июль 2009. Несмотря на короткий срок существования, компания успела показать поклонникам ММА ряд зрелищных боев с участием знаменитых бойцов.

Ранее Емельяненко заявил, что его именем прикрываются мошенники.