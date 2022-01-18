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В Госдуме прокомментировали желание России подать заявку на проведение чемпионата Европы

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков не сомневается, что Россия может провести чемпионат Европы — 2032. Его слова передает «Матч ТВ».

Накануне стало известно что Россия рассматривает возможность подачи заявки на проведение турнира.

«Россия может провести любой турнир. После чемпионата мира у нас есть вся инфраструктура для этого, и затраты будут минимальными. Нет никаких сомнений в успешности ЧЕ-2032 в России. Даже не сомневаюсь, что правительство РФ поддержит идею РФС», — сказал Жуков.

Ранее экс-глава оргкомитетов ЧМ-2018 и Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин заявил, что ему ничего неизвестно о желании России подать заявку на проведение чемпионата Европы — 2032.

Напомним, что ранее Россия уже принимала крупные международные турниры. В 2018 году в нескольких городах страны прошел чемпионат мира ФИФА. В 2021 году в Санкт-Петербурге прошло несколько матчей чемпионата Европы — 2020.

Ближайший чемпионат Европы пройдет в 2024 году. Европейское первенство на этот раз примет Германия. Страна – хозяйка Евро-2028 еще не определена. На проведение турнира претендуют Турция, а также Румыния, Болгария, Греция и Сербия (совместная заявка).

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