Владелец «Спартака» Федун собирается полететь в ОАЭ, несмотря на вооруженный конфликт

Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что намерен посетить Объединенные Арабские Эмираты, где проводит сборы московская команда. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Постараюсь поехать на сборы со «Спартаком». Ковид и всякие другие проблемы могут помешать, не могу ничего точно сказать. Но точно собираюсь в Объединенные Арабские Эмираты», — сказал Федун.

Ранее сообщалось, что «Спартак» продолжает работу на тренировочном сборе в Абу-Даби, несмотря на вооруженный конфликт между Йеменом и ОАЭ.

Напомним, что атаке боевых беспилотников в ОАЭ подверглась инфраструктура Национальной нефтяной компании Абу-Даби и строительная площадка в районе международного аэропорта.

В ответ на удары шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситы) по территории ОАЭ Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией объявила о начале бомбардировок столицы Йемена Саны.