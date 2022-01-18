В оргкомитете Евро прокомментировал желание России подать заявку на проведение турнира

Экс-глава оргкомитетов ЧМ-2018 и Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин заявил, что ему ничего неизвестно о желании России подать заявку на проведение чемпионата Европы — 2036. Его слова передает «Чемпионат».

«Россия может подать заявку на проведение Евро-2032? Мне об этом ничего не известно. Лучше обратиться в РФС», — сказал Сорокин.

Напомним, что ранее Россия уже принимала крупные международные турниры. В 2018 году в нескольких городах страны прошел чемпионат мира ФИФА. В 2021 году в Санкт-Петербурге прошло несколько матчей чемпионата Европы — 2020.

Ближайший чемпионат Европы пройдет в 2024 году. Европейское первенство на этот раз примет Германия. Страна – хозяйка Евро-2028 еще не определена. На проведение турнира претендуют Турция, а также Румыния, Болгария, Греция и Сербия (совместная заявка).

Ранее Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о мошенничестве при строительстве стадионов «Мордовия Арена» и «Солидарность Арена» в Саранске и Самаре соответственно.