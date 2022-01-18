Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Мишустин призвал работодателей перевести сотрудников на «удаленку» 14:28
СКР возбудил уголовное дело о мошенничестве при строительстве стадионов ЧМ-2018 14:24
В Краснодарском крае пьяная компания пытала полицейского в лесу 14:23
«Сказали, что все закончено»: звезда «Сватов» о закрытии... 14:23
В Союзе журналистов Москвы призвали Mash извиниться перед Монеточкой 14:22
Ректор МГУ заявил, что девятилетняя Теплякова оказалась в непростой ситуации 14:21
В «Единой России» объяснили отказ от рассмотрения закона о QR-кодах 14:20
Переводчица спасла Лаврова на переговорах с Бербок 14:18
В Индонезии появится новая столица 14:14
В Гонконге власти призвали сдать около 2000 хомяков из-за COVID-19 14:12
Бесплатная ставка 2000 р.

В Костроме арестовали подозреваемого в домогательствах к несовершеннолетним футболисткам

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

В Костроме на два месяца арестовали футбольного тренера, который подозревается в домогательствах к своим несовершеннолетним подопечным. Об этом информирует ТАСС.

По сообщению агентства, сотрудник женского футбольного клуба «Пантера» подозревается в совершении преступлений по ч. 3 ст. 135, ч. 1 ст. 134 УК РФ («Развратные действия в отношении двух или более лиц, половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет»). Отмечается, что тренер не признает своей вины и отрицает предъявленные ему обвинения.

«Суд с учетом представленных материалов дела, а также исходя из характера инкриминируемого преступления, постановил избрать меру пресечения в отношении подозреваемого в виде заключения под стражу сроком на два месяца»», — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице судов общей юрисдикции Костромской области в Instagram

Ранее Алана Мамаева, бывшая супруга полузащитника «Химок» Павла Мамаева, заявила о том, что ее бывший муж отозвал иск и отказался от цели забрать общего ребенка и взыскать алименты.

Все новости на тему:
Хроника
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть