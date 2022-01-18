В Костроме арестовали подозреваемого в домогательствах к несовершеннолетним футболисткам

В Костроме на два месяца арестовали футбольного тренера, который подозревается в домогательствах к своим несовершеннолетним подопечным. Об этом информирует ТАСС.

По сообщению агентства, сотрудник женского футбольного клуба «Пантера» подозревается в совершении преступлений по ч. 3 ст. 135, ч. 1 ст. 134 УК РФ («Развратные действия в отношении двух или более лиц, половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет»). Отмечается, что тренер не признает своей вины и отрицает предъявленные ему обвинения.

«Суд с учетом представленных материалов дела, а также исходя из характера инкриминируемого преступления, постановил избрать меру пресечения в отношении подозреваемого в виде заключения под стражу сроком на два месяца»», — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице судов общей юрисдикции Костромской области в Instagram

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