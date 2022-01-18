Скончался единственный в истории шестикратный победитель Кубка чемпионов Хенто

На 89-м году жизни скончался легендарный футболист мадридского «Реала» Франсиско Хенто. Об этом сообщает пресс-служба «королевского» клуба.

Испанец защищал цвета «сливочных» в период с 1953 по 1971 год. За это время ему удалось выиграть 23 трофея, что сделало его самым титулованным игроком в истории «Реала».

Всего за клуб он провел 600 матчей и забил 182 мяча. Хенто является единственным в мире игроком, который шесть раз стал победителем Кубка европейских чемпионов.

Отметим, что на прошлой неделе по числу трофеев, выигранных в футболке «Реала», с ним сравнялся бразилец Марсело, одержавший под руководством Карло Анчелотти победу в Суперкубке Испании над «Атлетиком» из Бильбао.

Ранее нападающий московского «Динамо» и молодежной сборной России Константин Тюкавин рассказал о том, что мог переехать в европейский чемпионат.