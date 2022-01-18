Передача Малкина помогла «Питтсбургу» в гостях одолеть «Вегас»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» оказался сильнее «Вегас Голден Найтс».

Встреча прошла в Лас-Вегасе на «Ти-Мобайл Арене» в присутствии 18 213 зрителей и завершилась победой гостей со счетом 5:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Тедди Блюгер, Джейк Гюнцель, Сидни Кросби и Джейсон Закер, оформивший дубль.

У проигравшей команды голы на свой счет оформили Чандлер Стивенсон, Евгений Дадонов и Николя Руа.

После этой победы «Пингвинз» набрали 51 очко и поднялись на шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.

«Вегас» с 48 баллами остался на четвертой позиции в таблице Запада.

Ранее сообщалось, что «Сент-Луис Блюз» обыграл «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу «блюзменов».

Одним из главных героев этого матча стал российский хоккеист «Сент-Луиса» Иван Барбашев, который сумел набрать четыре очка — он оформил дубль сам и дважды помог отличиться своим одноклубникам.