Тутберидзе подвела итоги чемпионата Европы по фигурному катанию

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе опубликовала пост в Instagram, в котором подвела итоги чемпионата Европы по фигурному катанию.

«Чемпионат Европы — 2022. Одно золото, два серебра и одна бронза. Спасибо всем огромное за поддержку! Работаем дальше», — написала Тутберидзе.

Напомним, что 15 января российские фигуристки завоевали весь пьедестал на первенстве континента в Таллине. Камила Валиева стала победительницей по результатам двух программ, установив новый мировой рекорд. Серебряная медаль в активе Анны Щербаковой, которая после короткой программы была лишь четвертой.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Алена Косторная поделилась мнением о принципах отбора на международные старты.

Из-за пропуска чемпионата России в этом сезоне спортсменка автоматически лишилась шансов на отбор на Олимпийские игры.