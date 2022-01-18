Кучеров признан первой российской звездой недели в НХЛ

Нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров был признан первой российской звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В трех матчах, которые были проведены на прошедшей неделе, Кучеров сумел набрать 7 (3+4) очков. Его результативность помогла команде остаться на первом месте Атлантического дивизиона.

Второй звездой признали голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского. Вместе со своей командой российский вратарь выиграл три матча из трех на неделе. Победная серия «Флориды» длится уже четыре игры.

Замкнул тройку лидеров голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский, который также одержал три победы в трех матчах, отразив 60 бросков из 64.

Ранее сообщалось, что «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги одержала победу над «Даллас Старз» со счетом 3:1. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брейден Пойнт, Росс Колтон и Алекс Киллорн. Отметим, что российский нападающий Никита Кучеров отдал две результативные передачи. Единственную шайбу «Далласа» забросил Эса Линделль.