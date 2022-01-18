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Шахрай: Щербакову списывали, но я верил в ее чемпионский характер

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Денис Гладков/«Газета.Ru»

Чемпион мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр в парном катании Сергей Шахрай поделился мыслями о действующей чемпионке мира Анне Щербаковой, передает «Советский спорт».

На чемпионате Европы в Таллине Щербакова в короткой программе сорвала каскад, упав с тройного лутца, но в произвольном прокате чисто выполнила все элементы, включая четверной флип.

«После короткой программы раздавались голоса, что Щербакова уже не та, стали ее списывать — мол, не достойна она выступления на Олимпиаде. Даже читал отзывы, что Ане нужно устроить дополнительный прокат с Лизой Туктамышевой за право выступить в Пекине.

Но я всегда верил в Аню, в ее чемпионский характер. Она утроила этот прокат в Таллине, поэтому никакого дополнительного проката не потребуется», — заявил Шахрай.

15 января российские фигуристки завоевали весь пьедестал на первенстве континента в Таллине. Камила Валиева стала победительницей по результатам двух программ, установив новый мировой рекорд. Серебряная медаль в активе Щербаковой, которая после короткой программы была лишь четвертой. Тройку призеров замкнула Александра Трусова.

Ранее сообщалось, что чемпионка Универсиады-2019, ныне тренер и хореограф Бетина Попова высказалась о хейте, который в последнее время получает действующая чемпионка мира Анна Щербакова. Она отметила, что все привыкли к чистым прокатам Щербаковой, однако в этом сезоне у нее не получается исполнять программы так же, как в предыдущем.

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