Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В российской тайге пропал мужчина с 8-летним сыном 02:03
На Украине захотели «гораздо» больше оружия 01:56
Главком ВСУ заявил, что Украина подготовилась к вступлению в НАТО 01:51
Экс-фигуристка Попова высказалась о хейте в адрес Щербаковой 01:50
Российские телескопы следят за потенциально опасным астероидом, сближающимся... 01:37
Жена хоккеиста НХЛ Сергачева раскритиковала осанку Волочковой 01:31
Российский вирусолог не согласился с выводами ВОЗ о степени опасности... 01:22
Более трети российских учителей плохо владеют цифровыми инструментами преподавания 01:21
Загитова выложила фотографии с вечеринки тиктокеров 01:10
Юрист призвала проверить семью девятилетней студентки МГУ 00:55
Бесплатная ставка 2000 р.

Дубль Капризова не спас «Миннесоту» от поражения «Колорадо»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Официальный сайт НХЛ

«Миннесота Уайлд» проиграла «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Определить победителя в основное время команды не смогли, три периода завершились со счетом 3:3, в овертайме шайб заброшено не было, а исход поединка решила серия буллитов. Автором победного броска стал Микко Рантанен, на счету которого также заброшенная шайба в основное время.

Российский нападающий проигравшей команды Кирилл Капризов в этом поединке набрал два очка, дважды поразив ворота соперника. При этом в серии послематчевых бросков он не сумел реализовать свой буллит.

Ранее сообщалось, что Капризов обошел Дмитрия Квартального по очкам за карьеру в Национальной хоккейной лиге.

Капризов отметился двумя результативными передачами в матче против «Анахайма». На его счету 93 (41+52) очка в 88 матчах. Квартальнов, который выступал за «Бостон Брюинз», набрал за карьеру в НХЛ 91 очко. В том матче «Миннесота» обыграла «Анахайм» со счетом 7:3.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Колорадо Эвеланш» — «Миннесота Уайлд» — 4:3 (Б)
1:0 — Рантанен (Маккиннон, Макар), 15:57;
2:0 — Ньюхук (Жирар, Бураковски), 17:39;
2:1 — Фиала (Болди), 20:33;
2:2 — Капризов (Цуккарелло, Дамба), 46:46;
3:2 — Маккиннон (Ландеског, Рантанен), 56:27;
3:3 — Капризов (Цуккарелло), 57:09.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть