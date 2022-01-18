Дубль Капризова не спас «Миннесоту» от поражения «Колорадо»

«Миннесота Уайлд» проиграла «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Определить победителя в основное время команды не смогли, три периода завершились со счетом 3:3, в овертайме шайб заброшено не было, а исход поединка решила серия буллитов. Автором победного броска стал Микко Рантанен, на счету которого также заброшенная шайба в основное время.

Российский нападающий проигравшей команды Кирилл Капризов в этом поединке набрал два очка, дважды поразив ворота соперника. При этом в серии послематчевых бросков он не сумел реализовать свой буллит.

Ранее сообщалось, что Капризов обошел Дмитрия Квартального по очкам за карьеру в Национальной хоккейной лиге.

Капризов отметился двумя результативными передачами в матче против «Анахайма». На его счету 93 (41+52) очка в 88 матчах. Квартальнов, который выступал за «Бостон Брюинз», набрал за карьеру в НХЛ 91 очко. В том матче «Миннесота» обыграла «Анахайм» со счетом 7:3.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Колорадо Эвеланш» — «Миннесота Уайлд» — 4:3 (Б)

1:0 — Рантанен (Маккиннон, Макар), 15:57;

2:0 — Ньюхук (Жирар, Бураковски), 17:39;

2:1 — Фиала (Болди), 20:33;

2:2 — Капризов (Цуккарелло, Дамба), 46:46;

3:2 — Маккиннон (Ландеског, Рантанен), 56:27;

3:3 — Капризов (Цуккарелло), 57:09.