Ставшая четвертой на ЧЕ фигуристка собирает деньги для поездки на Олимпиаду

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс, занявшая четвертое место на прошедшем чемпионате Европы, собирает деньги на поездку на Олимпиаду в Пекине.

«Вскоре я надеюсь быть в Пекине, чтобы во второй раз представлять Бельгию на зимних Олимпийских играх. Однако для того, чтобы это произошло, мне также нужна вся финансовая поддержка, которую я могу получить», — написала Хендрикс в обращении на своем официальном сайте.

В текущем сезоне Хендрикс завоевала бронзу на третьем этапе серии Гран-при в Турине (Италия), а на чемпионате Европы, по итогам короткой программы, занимала второе место, уступив только Камиле Валиевой и обойдя Александру Трусову и Анну Щербакову. Бельгийка, установившая личный рекорд, расплакалась после объявления своих оценок.

В результате российские фигуристки завоевали весь пьедестал на чемпионате Европы. Валиева стала победительницей. Серебряная медаль досталась Анне Щербаковой, которая обновила личный рекорд в произвольной программе. Александра Трусова два раза оступилась, но в итоге замкнула тройку призеров.

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