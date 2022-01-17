Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Левандовски поделился эмоциями после получения награды лучшему футболисту 00:35
Инфекционист описал сценарий распространения «омикрона» в России 00:31
Экс-советник Назарбаева оценил действия ОДКБ 00:29
КНДР провела испытания тактических управляемых ракет 00:24
Чемпион России и Европы Кондратюк рассказал о своих любимых фигуристах 00:20
Британка погибла при попытке спасти собак во время цунами 00:15
Карпин не включил Месси в тройку лучших игроков 2021 года 00:05
Бинты из кожи космонавтов создадут на МКС 00:00
Ставшая четвертой на ЧЕ фигуристка собирает деньги для поездки... 17.01.2022, 23:56
В ЕС заявили о необходимости пересмотра европейской архитектуры... 17.01.2022, 23:46
Бесплатная ставка 2000 р.

Сборная Дании и ее медицинский штаб получили приз от ФИФА за спасение Эриксена

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Wolfgang Rattay/Reuters

Медицинский штаб и персонал сборной Дании по футболу стали обладателями премии ФИФА Fair Play по итогам 2021 года. Награда присуждается за спортивное поведение и соблюдение этических принципов.

12 июня 2021 года 29-летний Кристиан Эриксен потерял сознание и упал во время матча чемпионата Европы между Данией и Финляндией. У игрока произошла остановка сердца. Первую помощь ему оказал капитан команды Симон Кьяер, затем подоспели врачи датской сборной, а позже дежурная бригада реаниматологов. Футболиста реанимировали и отправили в госпиталь. Позже в больнице Эриксену установили кардиостимулятор.

Отметим, что Эриксен на тот момент являлся игроком миланского «Интера», но согласно правилам Италии он не может играть в футбол в профессиональной лиге из-за кардиостимулятора. В итоге, контракт был расторгнут, а в последнее время игрок тренировался в составе родного «Оденсе».

Ранее сообщалось, что перенесший остановку сердца Эриксен заявил, что планирует сыграть на ЧМ-2022 в Катаре.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Европы 2020
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть