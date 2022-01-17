Сборная Дании и ее медицинский штаб получили приз от ФИФА за спасение Эриксена

Медицинский штаб и персонал сборной Дании по футболу стали обладателями премии ФИФА Fair Play по итогам 2021 года. Награда присуждается за спортивное поведение и соблюдение этических принципов.

12 июня 2021 года 29-летний Кристиан Эриксен потерял сознание и упал во время матча чемпионата Европы между Данией и Финляндией. У игрока произошла остановка сердца. Первую помощь ему оказал капитан команды Симон Кьяер, затем подоспели врачи датской сборной, а позже дежурная бригада реаниматологов. Футболиста реанимировали и отправили в госпиталь. Позже в больнице Эриксену установили кардиостимулятор.

Отметим, что Эриксен на тот момент являлся игроком миланского «Интера», но согласно правилам Италии он не может играть в футбол в профессиональной лиге из-за кардиостимулятора. В итоге, контракт был расторгнут, а в последнее время игрок тренировался в составе родного «Оденсе».

Ранее сообщалось, что перенесший остановку сердца Эриксен заявил, что планирует сыграть на ЧМ-2022 в Катаре.