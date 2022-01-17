Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
ФХР сообщила о состоянии здоровья Жамнова, сдавшего положительный ПЦР-тест 23:12
Глава дипломатии ЕС Боррель не считает нападение на Украину наиболее вероятным... 23:11
Захарова оценила политику стран ЕС на фоне энергокризиса 23:01
Словакия отвергла возможность обучения украинских боевиков при конфликте Украины... 22:53
Раскрыты доходы Meta и Google в России 22:48
Зеленский и Бербок выразили надежду на скорую организацию саммита... 22:31
Россиянка избила своего ребенка в подъезде 22:26
Татьяна Тарасова ответила на вопрос, будет ли она работать комментатором... 22:24
Свищев отреагировал на признание игрока «Локомотива» Буше... 22:16
Глава британского минобороны призвал Россию не опасаться НАТО, Украины или других стран 22:05
Бесплатная ставка 2000 р.

Футболист «Манчестер Юнайтед» Роналду удостоился особой награды от ФИФА

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Reuters

Футболист английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду удостоился особой награды от международной федерации футбола (ФИФА), передает на церемонии The Best FIFA Football Awards 2021.

Португальца, который побил рекорд иранца Али Даеи по голам за национальные сборные, отметили специальным призом.

Напомним, 27 августа «Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду, который выступал за клуб с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

Прошлым клубом португальца был «Ювентус». Он выступал за туринцев с 2018 года. За это время португалец провел 98 матчей в Серии А, в которых забил 81 мяч и сделал 20 голевых передач.

Ранее португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался о работе главного тренера Ральфа Рангника.

«Он прибыл сюда пять недель назад, Рангник многое изменил, но ему нужно время. Я верю, что он проделает хорошую работу. Мы играем не в лучший футбол, но у нас впереди есть много игр», — сказал Роналду.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Англии
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть