Футболист «Манчестер Юнайтед» Роналду удостоился особой награды от ФИФА

Футболист английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду удостоился особой награды от международной федерации футбола (ФИФА), передает на церемонии The Best FIFA Football Awards 2021.

Португальца, который побил рекорд иранца Али Даеи по голам за национальные сборные, отметили специальным призом.

Напомним, 27 августа «Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду, который выступал за клуб с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

Прошлым клубом португальца был «Ювентус». Он выступал за туринцев с 2018 года. За это время португалец провел 98 матчей в Серии А, в которых забил 81 мяч и сделал 20 голевых передач.

Ранее португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался о работе главного тренера Ральфа Рангника.

«Он прибыл сюда пять недель назад, Рангник многое изменил, но ему нужно время. Я верю, что он проделает хорошую работу. Мы играем не в лучший футбол, но у нас впереди есть много игр», — сказал Роналду.