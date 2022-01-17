Свищев отреагировал на признание игрока «Локомотива» Буше в изнасиловании девочки

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев отреагировал на признание хоккеиста «Локомотива» Рида Буше в том, что он изнасиловал девочку, которой на тот момент было 12 лет, передает Sport24.

«Нужно рассчитывать имиджевые риски, чтобы исключить подобные ситуации. России легионеры с такой репутацией не нужны. Клуб должен сам решить, убирать ли им игрока из команды», — сказал Свищев.

Напомним, что американский нападающий ярославского «Локомотива» Рид Буше обвиняется в изнасиловании 12-летней девочки в 2011 году.

В том же году хоккеист признался в содеянном. Ему было предъявлено обвинение, за которое предусмотрено от 25 лет до пожизненного заключения. В итоге суд назначил хоккеисту испытательный срок. Буше прошел его успешно и избежал тюремного заключения.

Вынесение приговора американскому хоккеисту назначено на 31 января.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал ситуацию с обвиненным в изнасиловании 12-летней девочки игроком «Локомотива» Ридом Буше.