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Промоушен Absolute Championship Akhmat подаст в суд на Google

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Paresh Dave/Reuters

Президент промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) Алексей Яценко сообщил, что организация подаст в суд на Google, передает «Чемпионат.com».

«Будем судиться по поводу санкций в нашу сторону, по поводу блокировки нас в Google и YouTube. Сначала мы обращались в прокуратуру, но это действия не возымело», — сказал Яценко.

10 декабря 2020 года минфин США ввел санкции в отношении физических и юридических лиц из России, связанных с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Ограничительным мерам подверглись футбольный клуб «Ахмат», MMA-промоушен Absolute Championship Akhmat (ACA) и бойцовский клуб «Ахмат». Из-за санкций канал грозненской команды был заблокирован в YouTube.

Ранее юрист Валерий Федореев прокомментировал новость о том, что грозненский футбольный клуб «Ахмат» подал в суд на Google.

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