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Белорусская теннисистка Азаренко назвала цирком скандал с Новаком Джоковичем

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Global Look Press

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко высказалась о депортации серба Новака Джоковича из Австралии, где 17 января стартовал Australian Open.

«С самого начала правила должны были быть черным по белому, не надо было добавлять вот этого серого, непонятного. И потом, дальше, уже какой-то цирк пошел, на самом деле», — сказала Азаренко на YouTube-канале Eurosport.

Также Азаренко отметила, что Джокович – не единственный человек, который был не прав в этой ситуации, потому что было слишком много вопросов ко всем.

При въезде в Австралию в ночь на 6 января для участия в Australian Open 34-летний серб столкнулся с визовыми проблемами из-за медотвода от вакцинации. Его виза была аннулирована.

Позже состоялось несколько судебных заседаний, в конечном итоге было решено не допустить участие спортсмена в соревнованиях. Джокович уже покинул Австралию.

Джокович является действующим победителем «Ролан Гаррос». В решающем матче он обыграл грека Стефаноса Циципаса.

Ранее сообщалось, что Джоковичу могут запретить участвовать в «Ролан Гаррос» без вакцинации.

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