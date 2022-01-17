Карпин рассказал, на кого он равнялся во время работы в «Спартаке»

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, что во время работы в московском «Спартаке» он равнялся на тогдашнего наставника каталонской «Барселоны» Хосепа Гвардиолу.

«В «Спартаке», отталкиваясь от игроков, у меня в голове жила романтика идей Гвардиолы. Но для того, чтобы играть так, как «Барса», нужны крайние защитники похожие на Жорди Альбу и Дани Алвеса», — сказал Карпин в интервью Sports.ru на YouTube.

Карпин был назначен главным тренером «Спартака» в 2009 году, уже через год он привел команду к третьему месту в Российской премьер-лиге (РПЛ). После сезона 2011/12 он покинул занимаемую должность, но в конце года вернулся обратно. В 2014 году тренер и клуб прекратили совместное сотрудничество.

В июле 2021 года было объявлено о назначении Карпина главным тренером сборной России. Под его руководством в последнем матче отборочного турнира к чемпионату мира – 2022 сборная России уступила Хорватии со счетом 1:0. Этот результат обеспечил его команде выход в стыковые матчи. 24 марта россиянам предстоит встретиться со сборной Польши.

Ранее бывший защитник московского «Спартака» Александр Шешуков рассказал о конфликте с Валерием Карпиным, который очень жестко относился к появлению лишних килограммов у своих подопечных.