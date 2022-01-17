Сборная России по биатлону объявила состав на Олимпиаду-2022 в Пекине

Сборная России по биатлону назвала спортсменов, которые представят страну на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Состав назвал президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров на пресс-конференции.

В мужскую сборную вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов и Максим Цветков. Запасные — Александр Поварницын и Антон Бабиков. Женскую национальную команду представят Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова. Запасные — Анастасия Шевченко и Евгения Буртасова.

Все запасные остаются в России и смогут попасть в Пекин только в случае форс-мажора и после прохождения нескольких тестов на коронавирус. Основной состав сборной отправится на Олимпиаду 26 января

Зимняя Олимпиада пройдёт с 4 по 20 февраля.

На вопрос о медальных перспективах России в Пекине Майгуров ответил, что отечественные биатлонисты попробуют биться за медали в каждой гонке.

Ранее президент СБР Виктор Майгуров рассказал о медальных ожиданиях от России на ОИ-2022.